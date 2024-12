Es ist eine Vermittlungsstelle für Familien und Arbeitssuchende, die es mit der Aufenthaltserlaubnis nicht so genau nehmen. Dayerlin aus Venezuela und Natalia aus Kolumbien haben sich in der Schlange kennengelernt. "In unserer Heimat gibt es keine Zukunft, nur Gewalt und Hoffnungslosigkeit", sind sie sich einig. Sie sind als Touristinnen eingereist und geblieben.