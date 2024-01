Waffenlieferungen: Wer unterstützt Kiew am meisten und wie?

Seit Russlands Überfall auf die Ukraine vor inzwischen fast zwei Jahren verschärft sich in westlichen Ländern die Debatte, wie stark Kiew in seinem Abwehrkampf unterstützt werden soll. Am Montag forderte Kanzler Olaf Scholz die EU-Partner ungewohnt offen auf, bis zum Sondergipfel am 1. Februar bei ihrer Militärhilfe Klarheit zu schaffen - die bisherigen Zusagen reichten nicht.