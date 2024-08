Israels Ex-Militärgeheimdienstchef: 7. Oktober untersuchen

Der bisherige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes hat sich für das Versagen am 7. Oktober vergangenen Jahres entschuldigt. Er trage "die oberste Verantwortung für das Scheitern der Geheimdienstabteilung", sagte Aharon Chaliva bei der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Schlomi Binder. Es werde von "denen, die an der Spitze marschieren" erwartet, dass sie Verantwortung übernehmen, sagte Chaliva.