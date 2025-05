250 Jahre US-Armee: Trump plant Militärparade am 14. Juni 2025

Der US-Präsident hat wichtige Posten in der Führungsebene des US-Militärs umbesetzt.

Trump wolle "amerikanische Veteranen, aktive Soldaten und die Militärgeschichte mit einer Militärparade ehren", schrieb die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, zudem im Onlinedienst X. Die Parade soll am 14. Juni stattfinden - dieser Tag ist auch Trumps 79. Geburtstag.

Hegseth: Größte Militärparade in der US-Geschichte

Es sei die größte und schönste Militärparade in der Geschichte der USA geplant, zitierte Fox News US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Schon Anfang April gab es Berichte über eine geplante Parade.

Sorge vor Straßenschäden durch Panzerfahrzeuge

Sorge gibt es in Washington auch wegen möglicher Straßenschäden durch schwere Panzerfahrzeuge. Vor einigen Wochen betonte Bürgermeisterin Muriel Bowser, dass die Straßen der Hauptstadt nicht für Panzer ausgelegt seien.

Paris als Vorbild

Die traditionelle Militärparade am 14. Juli in Paris ist ein zentrales Element des französischen Nationalfeiertags. Sie findet in der Regel jährlich auf der Prachtstraße Champs-Élysées statt. Im Jahr 2017 war Trump Ehrengast bei der Parade.