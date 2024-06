Selenskyj dankt Frankreich für Mirage-Kampfflugzeuge

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Frankreich für die angekündigte Lieferung von Mirage-Kampfflugzeugen zur Abwehr des russischen Angriffskriegs gedankt. Selenskyj sagte am Freitag im französischen Parlament in Paris:

Am Vorabend hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Überlassung von Mirage 2000-5-Kampfflugzeugen an die Ukraine bekannt gemacht. Die Jets können auch für den Einsatz der französisch-britischen Marschflugkörper des Typs Scalp/Storm Shadow verwendet werden.

Putins "Anti-Europa" als gemeinsamer Feind

Selenskyj wird an diesem Freitag im Rahmen eines offiziellen Besuchs in Frankreich am Abend von Präsident Macron im Élyséepalast empfangen. Auch war ein Besuch des Rüstungsunternehmens KNDS in Versailles geplant, das nach französischen Regierungsangaben Waffen in der Ukraine fertigen will.