Mölling: Ukraine-Hilfe ist kein "Schönheitswettbewerb"

Mit Blick auf die deutsche Unterstützung der Ukraine hatte Vize-Kanzler Robert Habeck Grüne ) am Montag gesagt: "Wir haben nicht genug getan". Andere könnten auch mehr machen, Deutschland solle aber nicht auf der Seite der Länder stehen, die zu wenig machten, so Habeck. Die Ukraine habe erkennbar einen Mangel an Rüstungsgütern, um sich zu verteidigen und Menschen könnten in dem Krieg auch sterben durch unterlassene Hilfsleistungen.