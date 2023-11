Friedensnobelpreis für Mohammadi: Baerbock gratuliert

Das Komitee begründet die Entscheidung mit Mohammadis Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen. 06.10.2023 | 1:09 min

Die Bundesregierung hat die Auszeichnung der iranischen Frauenrechtlerin Narges Mohammadi mit dem Friedensnobelpreis 2023 begrüßt. Die Entscheidung des Nobel-Komitees zeige die "Kraft von Frauen für Freiheit", erklärte Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) am Freitag auf X.

UN: Irans Frauen eine Inspiration für die Welt

Die Auszeichnung für die Iranerin streiche den außerordentlichen Mut der Frauen in dem islamischen Gottesstaat hervor, sagte Liz Throssell, Sprecherin des UN-Hochkommissariats, in Genf.

Wer ist die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin?

Friedensforscher: Auswirkungen auf Haft ungewiss

"Narges Mohammadi ist eine herausragende Person, mutig bis hin zum Heldentum und seit mehr als 25 Jahren eine führende Persönlichkeit in der iranischen Bewegung für Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung", sagte der Direktor des Stockholmer Friedensinstituts Spiri, Dan Smith, der dpa.

Interessant sei, dass das norwegische Nobelkomitee den Friedensnobelpreis zum dritten Mal in Folge für den Kampf für Menschenrechte vergebe, merkte Smith an. Wie sich Mohammadis Situation in Haft durch den Nobelpreis verändern werde, lasse sich nur schwer voraussagen, sagte Smith.