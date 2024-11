Latif: Warum Europa beim Klima "doppelzüngig" ist

Die einen sprechen von einer neuen Ära, die anderen von Betrug und einem schlechten Witz: Die Klimakonferenz in Aserbaidschan hat sich nach erbittertem Streit auf ein neues Finanzziel für Klimahilfen an ärmere Länder geeinigt. Trotz zweiwöchiger Beratungen und über 30 Stunden Verlängerung sehen viele in dem Klima-Kompromiss keinen großen Wurf - insbesondere die Länder des globalen Südens