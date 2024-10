Moldau: Sandu lässt TV-Duell aus - was dahinter steckt

Am 20. Oktober wird in Moldau gleich doppelt gewählt. Zum einen sollen die 3,2 Millionen Wahlberechtigten eine neue Präsidentin wählen, zum anderen aber auch darüber abstimmen, ob die Verfassung so geändert wird, dass der Weg zu einem EU-Beitritt frei ist. Es steht also viel auf dem Spiel. Für Sandu, für Moldau und für die EU