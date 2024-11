Richtungsweisende Stichwahl in Moldau angelaufen

Pro Europa oder Russland? : Richtungsweisende Stichwahl in Moldau läuft

03.11.2024 | 09:42 |

Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Moldau läuft. Nach dem Erfolg im ersten Wahlgang geht Amtsinhaberin Sandu gestärkt in die Abstimmung. Erste Ergebnisse gibt es wohl am Abend.