Brief für Putin: Katar und Iran - doppelter Besuch in Moskau

Ein Brief für Wladimir Putin : Katar und Iran: Doppelter Besuch in Moskau

von Felix Klauser, Moskau 17.04.2025 | 19:17 |

Beim Treffen in Moskau lassen sich Wladimir Putin und seine Gäste nicht in die Karten schauen. Für besonderes Interesse sorgt ein Brief aus Teheran - mit unbekanntem Inhalt.