Ex-Mossad-Agenten geben Einblick zu Pager-Attacken

Die früheren Geheimdienstler sind den Angaben zufolge erst kürzlich in den Ruhestand versetzt worden. Sie trugen Masken und ihre Stimmen wurden verändert. Sie berichteten, bis September seien die Sprengsätze in den Walkie-Talkies nicht zur Detonation gebracht worden. Einen Tag nach der Zündung ebenfalls präparierter Pager war es dann so weit. "Wir haben eine Scheinwelt geschaffen", sagte einer der früheren Agenten, dem der Name "Michael" zugeordnet wurde.