Sicherheitskonferenz: Deal zwischen Ukraine und USA?

Präsident Wolodymyr Selenskyj wird die ukrainische Delegation in München anführen. Ein Treffen zwischen Selenskyj und Vance ist geplant. Es dürfte eines der wichtigsten Gespräche dieser Konferenz werden. In der Ukraine ist die Sorge groß, dass US-Präsident Trump, wie im Wahlkampf häufig angekündigt, die finanzielle und militärische Unterstützung zusammenstreichen könnte. Zuletzt war von einem möglichen Deal die Rede: US-Hilfen gegen ukrainische Rohstoffe wie Seltene Erden. Denkbar, dass das in München konkretisiert wird. Möglich auch, dass die Lage nach Trumps Telefonat mit Putin ganz neu bewertet werden muss.