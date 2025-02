Heusgen: Sicherheitskonferenz "ein europäischer Albtraum"

Die Münchner Sicherheitskonferenz 2025 markiert tiefe Risse im transatlantischen Bündnis zwischen den USA und Europa. Donald Trumps Außenminister J.D. Vance brüskierte in seiner Rede auf der Konferenz die europäischen Vertreter. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, macht klar, Europa habe keinen Platz am Verhandlungstisch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Eine Zäsur für die Europäische Union.

Es war schon in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum.

"Aber gleichzeitig war das auch eine sehr klärende Konferenz." So habe man anhand der Rede des US-Außenministers erkannt, "dass das Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt". Unterdessen habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Botschaft gesendet, "Europa, ihr schafft es, ihr könnt es machen". Auf beides müsse man nun Antworten finden.

Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz steht die künftige Sicherheit in Europa auf der Agenda.

Heusgen: US-Vertreter haben Angst vor Trump

Es seien zwei Botschaften, die nun von den vergangenen drei Tagen in München für ihn ausgingen, so Heusgen: Einerseits die von Vance, die einer Wertegemeinschaft der USA mit Europa aufkündige.

Andererseits sei durch die Teilnahme anderer US-Vertreter dennoch eine "transatlantische Familie zusammengekommen", in der diese Gemeinschaft dennoch vorhanden sei. Doch auch auf die weniger Europa-kritischen Stimmen hat der US-Präsident offenbar einen Einfluss:

... ist Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Der promovierte Ökonom startete seine Karriere in Brüssel. Mit Angela Merkels Amtsübernahme 2005 wechselte Heusgen ins Kanzleramt, später vertrat er die Bundesregierung bei den Vereinten Nationen. Heusgen wird 2025 durch den bisherigen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Amt des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz abgelöst.

MSC-Chef sieht "einiges an Bereitschaft" in Europa

Auch wenn er ein wichtiges Signal der europäischen Partner, insbesondere Frankreichs und Deutschlands, vermisst habe, sieht Heusgen Bewegung auch auf europäischer Seite. Die "starke Botschaft" der USA habe unter anderem dazu geführt, dass nun für Montag ein Treffen der EU-Außenminister in Paris organisiert wurde, in dem es um die Ukraine gehen soll.

Auch bezüglich der Verteidigungsausgaben gebe es Fortschritt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe angekündigt, Verteidigung aus dem Drei-Prozent-Defizitziel der EU ausklammern zu wollen. "Da ist schon einiges an Bereitschaft gewesen", so Heusgen.

Die Zukunft der Ukraine stand auch an Tag zwei der Münchner Sicherheitskonferenz im Mittelpunkt.

Heusgen: Europa braucht einen Plan für die Ukraine

Europa solle es dabei nicht in erster Linie darum gehen, bei Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine "mit am Tisch zu sitzen", sondern vielmehr darum, zu sagen, "das ist unser Plan für die Sicherheit der Ukraine", so Heusgen weiter.