Beobachter in Italien meinen, Meloni versuche durch Musk, den sie als "Gesprächspartner" bezeichnet, der "außergewöhnliche Dinge" getan habe, in die Umlaufbahn von Trumps "Maga-Galaxie" zu wechseln und näher an ihn heranzurücken. Am Rande der informellen Tagung der Europäischen Staats- und Regierungschefs am 8. November in Budapest erklärte Meloni: