Elon Musks Starlink: Gibt es Alternativen für die Ukraine?

US-Milliardär Elon Musk behauptet: Ohne sein Satellitensystem Starlink würde die ukrainische Front zusammenbrechen - es gebe keine Alternative. Doch stimmt das wirklich? Warum ist Starlink für die Ukraine überhaupt so wichtig? Und welche Möglichkeiten hätte das Land, sollte Musk seinen Satellitendienst doch einmal abschalten? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum ist Starlink für die Ukraine so wichtig?

"Sei still, kleiner Mann" - darum geht's beim aktuellen Streit zwischen Elon Musk und Polen:

Im Streit um Starlink wird Polens Außenminister Sikorski von Musk in die Mangel genommen.

Die Onlinezeitung "The Kyiv Independent" berichtete unter Berufung auf ukrainische Regierungsangaben aus dem vergangenen Jahr, dass etwa 42.000 Terminals im Land in Betrieb seien - verteilt auf Militär, Krankenhäuser, Unternehmen und Hilfsorganisationen​.

Für die ukrainischen Streitkräfte war Starlink ein Gamechanger: Praktisch jede Frontstellung verfügt heute über ein eigenes Starlink-Terminal, um auch unter Beschuss oder in entlegenen Gebieten online zu bleiben​. Über das System koordiniert das Militär Artillerieschläge, tauscht Aufklärungsdaten von Drohnen in Echtzeit aus und hält Kontakt zwischen Einheiten, wo Funkgeräte versagen.​

Die ukrainische Digital-App "Diia" und das militärische Lagebild-System "Delta" greifen auf Starlink zurück, um Informationen in Echtzeit an Truppen und Entscheidungsträger zu senden​ - und sogar simple Anwendungen wie WhatsApp auf dem Feldtelefon der Soldaten laufen über Starlink.

Auch für bestimmte Drohnenoperationen spielte Starlink eine Rolle. So wurden unbemannte Luft- und See-Drohnen teils über Starlink-Verbindungen gesteuert oder bei ihren Angriffen unterstützt - bis SpaceX diese direkte militärische Nutzung im Jahr 2023 einschränkte​.

Gawkowski merkte dabei auch an, dass Polen dabei hilft, den Starlink-Zugang in der Ukraine zu finanzieren und aufrechtzuerhalten, indem es die Hälfte aller Terminals in der Ukraine bereitstellt. Ende Februar hat Polen 5.000 weitere Starlink-Terminals für die Ukraine bestellt.