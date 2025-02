Wie stabil ist die Beziehung zwischen Trump und Musk?

Trump und andere Oligarchen versuchen, den amerikanischen Staat von innen zu vernichten, so Historiker Snyder. Er fordert "kreative Lösungen", um Zeit zu gewinnen.

Seit dem Wahlsieg 2024 wirken sie unzertrennlich: US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk. Manche sprechen von einer "Bromance", einer intensiven Männerfreundschaft. Doch Musks präsente Rolle in Trumps Umfeld - ob in Mar-a-Lago oder im Weißen Haus - sorgt auch für Unbehagen.

US-Historiker Timothy Snyder warnt im Gespräch mit "The Guardian" vor Konfliktpotenzial zwischen den beiden Männern: "Trump ist ein kleiner Mann, und Musk ein großer Mann - zumindest, was ihr Vermögen angeht." Der Tesla- und SpaceX-Chef habe seinen Einfluss rasant ausgebaut.

Musks offizieller Status: "Besonderer Regierungsangestellter", erklärt Karoline Leavitt, Sprecherin im Weißen Haus, am Dienstag erstmals, nachdem Fragen aufkamen, auf welcher rechtlichen Basis Musk derzeit in Washington agiere. Trump hatte ihn mit der Senkung der Staatsausgaben betraut.

Welche Überzeugungen teilen Trump und Musk?

Beide gelten als unberechenbar und darauf bedacht, Beziehungen nur so lange aufrechtzuerhalten, wie sie ihnen persönlich Vorteile bringen, sagt Greven. Elon Musk scheint zudem aus persönlicher Überzeugung gegen "Wokeness" zu kämpfen - auch wenn wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Trump nutzt das Thema hingegen gezielt zur Mobilisierung seiner Basis.

Musk vertrete die Haltung, Autoritarismus sei erfolgreicher als Demokratie. Fände er in Europa mehr Verbündete, könne es gefährlich werden, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Welche Konflikte können entstehen?

Ein möglicher Streitpunkt ist Musks wirtschaftspolitische Agenda. Viele in Trumps radikaler Basis misstrauen seinen globalistischen Interessen - besonders in den Bereichen Fachkräfteeinwanderung und Handelspolitik.

Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon fordert bereits Musks Ausschluss aus dem inneren Zirkel. "Er ist unreif und aufdringlich", so Bannon. Vor allem die Debatte über Einwanderungsvisa sorgt für Spannungen: Musk braucht hochqualifizierte Arbeitskräfte für Unternehmen wie SpaceX, während Trumps Basis jegliche Einwanderung ablehnt.

Auch Trump selbst macht deutlich, dass Musk nicht zu viel Macht gewinnen darf. "Er wird nicht Präsident werden. Das kann ich euch sagen. Wisst ihr warum? Weil er nicht in diesem Land geboren wurde", betonte Trump am 22. Dezember 2024. Zwar kann der in Südafrika geborene Musk offiziell kein Präsident werden, doch sein politischer Einfluss ist unübersehbar.