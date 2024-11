Mehr Macht für Trump?:Was Musks Sparpläne bedeuten könnten

Als Elon Musik zum ersten Mal eine Verkleinerung der US-Regierung vorschlug, schien Donald Trump das nicht ernst zu nehmen. Auch der Name der Initiative klang wie ein Scherz: "Department of Government Efficiency" (DOGE) soll sie heißen, also Abteilung für Regierungseffizienz. Und sie hat das Potenzial, einen Verfassungskonflikt über die Machtverhältnisse in Washington auszulösen.