US-Richterwahl: Juraprofessor über Einflussnahme Musks

Bei ihren Auftritten sei der Unmut über den nicht vom Volk gewählten, aber mächtigen Gast im Weißen Haus groß, betonten beide in Sozialen Netzwerken. Reicht eine hohe Frustration gegenüber Elon Musk aus, um Wähler zu mobilisieren? Es wird sich am Abend in Wisconsin und auch in einem zweiten Bundesstaat zeigen: In zwei Wahlbezirken in Florida werden zwei Sitze im US-Kongress nachbesetzt. Zwei Entscheidungen an einem Tag, die als erster Stimmungstest für Donald Trumps zweite Amtszeit gelten dürften.