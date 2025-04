Erdbeben in Myanmar: Mann nach Tagen aus Trümmern befreit

Am Mittwoch räumte die Junta zudem Warnschüsse auf einen Hilfskonvoi des Chinesischen Roten Kreuzes in dem an China grenzenden Shan-Staat im Norden Myanmars ein. Junta-Sprecher Zaw Min Tun erklärte, der Konvoi aus neun Fahrzeuge habe auf dem Weg in das Dorf Ommati nicht angehalten, als Soldaten mit Lichtzeichen dazu aufgefordert hätten. Daraufhin hätten die Soldaten drei Mal in die Luft geschossen.