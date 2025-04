Nach dem Erdbeben in Myanmar bleibt die Versorgungslage kritisch. Der Bürgerkrieg erschwert die Rettungsarbeiten. UN-Organisationen warnen vor einer Ausweitung der Notlage.

Zaw Kyaw ist Sprecher der Exilregierung des Landes, der sogenannten Nationalen Einheitsregierung (NUG), die sich momentan in New York befindet. Sein Appell: Die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf die Militärjunta ausüben. Sie verstehe nur "die große Keule", so Zaw Kyaw im Interview mit ZDFheute.