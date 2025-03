Nach Erdbeben: WHO ruft höchste Notfallstufe in Myanmar aus

Für die vielen Verletzten bestehe wegen der begrenzten medizinischen Kapazitäten in dem armen Land ein hohes Infektionsrisiko, so die WHO. Zudem drohe nach dem Beben in dem südostasiatischen Staat ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Die Gesundheitsbehörde der Vereinten Nationen erklärte: