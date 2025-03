Nach Erdbeben: WHO ruft höchste Notfallstufe in Myanmar aus

In Myanmar verschärfen zerstörte Infrastruktur, unterbrochene Stromversorgung und knappes Trinkwasser die Notlage nach dem Erdbeben. Die WHO reagiert mit der höchsten Alarmstufe.

WHO ruft höchste Notfallstufe in Myanmar aus

Etwas mehr als zwei Tage nach dem Erdbeben in Südostasien wird die Zeit für Verschüttete knapp. 30.03.2025 | 2:34 min

Während die Suche in den Trümmern in Myanmar weitergeht, schwindet mit jeder Minute die Hoffnung, Überlebende zu finden. "Die Katastrophe ist riesig", beschreibt ZDF-Korrespondent Joahnnes Hano die Lage in dem krisengeplagten Land.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte auf die Schwere der Katastrophe und rief am Sonntagabend die höchste Notfallstufe aus. Es würden dringend acht Millionen Dollar (7,4 Millionen Euro) benötigt, um Leben zu retten und innerhalb der kommenden 30 Tage Krankheitsausbrüche zu verhindern.

Das schwere Erdbeben in Myanmar "macht die Situation noch schwieriger" für viele Teile der Bevölkerung, sagt Michael Dunford vom Myanmar-Büro des UN-Welternährungsprogramms. 30.03.2025 | 6:04 min

Für die vielen Verletzten bestehe wegen der begrenzten medizinischen Kapazitäten in dem armen Land ein hohes Infektionsrisiko. Zudem drohe nach dem Beben in dem südostasiatischen Staat ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Die Gesundheitsbehörde der Vereinten Nationen erklärte:

Die WHO hat diese Krise als Notfall der Stufe 3 eingestuft - die höchste Aktivierungsstufe im Rahmen ihres Notfallreaktionsprogramms. „ Weltgesundheitsorganisation

Strom- und Wasserversorgung seien in Myanmar vielerorts unterbrochen, "was das Risiko von Ausbrüchen von durch Wasser und Lebensmittel übertragenen Krankheiten erhöht".

Das Epizentrum des Hauptbebens lag 17,2 Kilometer von der Millionenstadt Mandalay im Zentrum Myanmars entfernt. Das Beben zerstörte wichtige Infrastruktur, darunter einen Flughafen, Brücken und Straßen, was nach Angaben der Vereinten Nationen Rettungsaktionen bremst. Quelle: ZDF

Sagaing: Große Zerstörung und offenbar Leichengeruch

Die schwierige politische Lage in Myanmar verschärft die Situation in dem Land und erschwert die Rettungsarbeiten. In einigen der am stärksten betroffenen Gebieten sagten Anwohner der Nachrichtenagentur Reuters, dass die staatliche Unterstützung bislang dürftig sei und die Menschen sich selbst überlassen würden.

Lokale Medien berichteten, dass in der besonders schwer betroffenen Region Sagaing Anwohner selbst nach Vermissten suchten, weil die Rettungskräfte nicht zu ihnen durchkämen. Gleichzeitig liege in dem Gebiet ein schlimmer Leichengeruch in der Luft, hieß es. "Wir sehen hier eine großflächige Zerstörung - viele Gebäude sind eingestürzt", sagte Han Zin, ein Anwohner Sagaings, Reuters am Telefon. Große Teile der Stadt seien seit der Katastrophe ohne Strom und das Trinkwasser gehe aus.

Wir haben keine Hilfe bekommen und es sind keine Rettungskräfte in Sicht. „ Han Zin, Anwohner

Auf Satellitenaufnahmen war eine zum Teil eingestürzte Brücke über den Fluss Irawadi zu sehen, die Sagaing mit Mandalay verbindet. Quelle: epa | STRINGER

Da Brücken zerstört seien, komme sogar Hilfe aus Mandalay kaum durch, schrieb die Sagaing Federal Unit.

Essen und Medizin sind nicht erhältlich und die steigende Opferzahl überfordert das kleine Krankenhaus. „ Sagaing Federal Unit

In den Katastrophengebieten herrscht weiterhin die Angst vor Nachbeben. Inzwischen sind mehr als 1700 Tote gemeldet und es schwindet die Chance auf weitere Überlebende. 30.03.2025 | 1:40 min

Hilfsorganisation warnt vor Nachbeben

"Die Menschen vor Ort brauchen im Augenblick Grundnahrungsmittel und Wasser und eine Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu bekommen", sagte Kyaw Zin Latt von der Hilfsorganisation Care im ZDF. Die Hilfsorganisationen versuche, die Menschen zu versorgen, komme aber nur schlecht in die betroffenen Krisenregionen.

Allgemein schlechte Straßenverhältnisse und die Zerstörung von Infrastruktur verschärften die Situation, beklagte der Care-Mitarbeiter. Es gebe zwar erste Transporte, die im Norden des Landes angekommen seien, Informationen würden allerdings nur langsam aus den besonders betroffenen Regionen durchdringen. Kyaw Zin Latt warnte vor weiteren Nachbeben.

Diese Katastrophe ist noch dabei, sich weiterzuentwickeln. „ Kyaw Zin Latt, Hilfsorganisation Care

Die Hilfsorganisation Save the Children berichtete, dass viele Familien aus Angst vor Nachbeben in Klöstern und auf Fußballfeldern Zuflucht gesucht hätten.

Nach dem Erdbeben in Myanmar bräuchten die Menschen vor Ort vor allem Grundnahrungsmittel, Wasser und ein Dach über dem Kopf, so Kyaw Zin Latt von der Hilfsorganisation CARE. 30.03.2025 | 4:02 min

Tausende Tote in Myanmar befürchtet

Bei dem Erdbeben der Stärke 7,7 am Freitag starben in Myanmar nach Angaben der Militärregierung rund 1.700 Menschen, rund 3.400 wurden verletzt. Es wird vermutet, dass die Zahl der Toten deutlich höher ist, da viele Menschen noch unter Trümmern verschüttet sind. Nach Berechnungen der US-Erdbebenwarte könnte die Zahl der Opfer auf über 10.000 steigen.

Im benachbarten Thailand wurden bis Sonntag 18 Tote gezählt. Unter den Trümmern eines beim Bau eingestürzten Wolkenkratzers in der thailändischen Hauptstadt Bangkok wurden mindestens 76 Menschen vermisst.

Vielen noch als Birma bekannt, diktiert das Militär seit mehr als 60 Jahren schon in Myanmar. Die Hoffnung auf Demokratie war bis zuletzt immer groß. 30.03.2025 | 1:07 min

Beim Militärputsch von 2021 in Myanmar wurde die gewählte Regierung um die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt, was einen bewaffneten Aufstand auslöste. Durch die Kämpfe wurde die Wirtschaft Myanmars weiter geschwächt, 3,5 Millionen Menschen wurden vertrieben und Infrastruktur zerstört.