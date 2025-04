Waffenruhe in Nahost: Hamas lehnt Israels Forderung ab

Kämpfer des Islamischen Dschihad und der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, stehen in Formation. (Symbolbild)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas reiste im März in den Nahen Osten. Dort setzte sie sich für eine Waffenruhe im Gazastreifen ein.

Hamas: Israels Vorschlag überschreitet "rote Linie"

Israel will letzte Geiseln befreien

Israel und die Hamas verhandeln indirekt über eine weitere Waffenruhe im Gaza-Krieg. Dabei vermitteln Ägypten, Katar und die USA . Inhaltlich geht es um die Freilassung der letzten israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas, die Entlassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen und die Wiederaufnahme der von Israel blockierten Hilfslieferungen für die notleidende palästinensische Bevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen.

Die letzte Waffenruhe endete vor knapp einem Monat, nachdem sich Israel und die Hamas nicht auf die Modalitäten für die nächste Phase einigen konnten. Schon zuvor hatte Israel die Hilfslieferungen in den Gazastreifen komplett gestoppt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat einen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza verurteilt. Israel bezeichnete die Operation als Angriff auf eine Hamas-Kommandozentrale.

Israel will Hamas entwaffnet sehen

Angriff auf Israel (Karte Israel, Gazastreifen etc.)

Israel will hingegen eine dauerhafte militärische Präsenz in Teilen des Küstengebiets aufrechterhalten. Außerdem will Israel die Hamas entwaffnet sehen und erreichen, dass die Führer der Organisation ins Exil gehen.