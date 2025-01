USA: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon wird verlängert

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon wird laut US-Angaben um gut drei Wochen verlängert. "Die Vereinbarung zwischen dem Libanon und Israel, die von den USA überwacht wird, bleibt bis zum 18. Februar 2025 in Kraft", hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses am Sonntag.