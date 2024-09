Nashorn-Wilderei: KI-Tracker schützen Tiere in Süfafrika

Nashörner haben die Eiszeit überlebt. Doch inzwischen gibt es nur noch 27.000 Exemplare auf der ganzen Welt, vor allem in Südafrika . Schuld daran, daß sich der Bestand so verringert hat, ist ihr einziger natürlicher Feind: der Mensch. Der internationalen Nashorntag am 22. September will auf die Gefährdung aufmerksam machen.