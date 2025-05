Natan Sznaider: "Verzweiflung, die kaum noch einzufangen ist"

: Diese Formel der Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson ist eine sehr merkwürdige Formel, die die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 im israelischen Parlament so verwendete. Meiner Meinung nach müsste die deutsche Staatsräson sein, das Leben von jüdischen Menschen in Deutschland und deren Sicherheit zu garantieren und sich darauf zu konzentrieren, Angriffe auf jüdische Menschen in Deutschland abzuwenden, die in der letzten Zeit auch immer stärker geworden sind.