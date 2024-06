Zwei-Prozent-Ziel: Stoltenberg lobt Nato-Rekord-Beiträge

Eine große Mehrheit der Nato-Länder will im laufenden Jahr mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung ausgeben. Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag (Ortszeit), dass 23 der insgesamt 32 Mitgliedstaaten das Ziel in diesem Jahr erreichten.