Militärexperten zeichnen ein düsteres Szenario: Nach dem Krieg in der Ukraine könnten Putins Truppen Estland angreifen. Analyse mit Militärökonom Marcus Keupp bei ZDFheute live.

"Uns sind Berichte bekannt, dass Russland die Möglichkeit prüft, Atomwaffen im Weltraum zu platzieren", sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte der "Welt am Sonntag". Moskaus Fähigkeiten im Weltraum seien zurzeit veraltet und nicht auf dem Niveau des Westens, sagte Rutte demnach.

Rubios Aussage sorge für "große Erleichterung" in Brüssel, so Stefanie Babst, ehem. Stellv. Nato-Generalsekretärin. Doch sie stehe "im deutlichen Gegensatz zur konkreten Politik" in Washington.

04.04.2025 | 5:59 min