Russland: Hybride Kriegführung durch "Schattenflotte"

In der Vergangenheit nutze Russland seine Schattenflotte offenbar vor allem, um die wirtschaftlichen Sanktionen zu umgehen und weiter Öl zu verkaufen. Finanziell ist Russland auf diese Exporte angewiesen. Doch es häufen sich Fälle, in denen auch die so genannte "kritische Infrastruktur" in der Ostsee beschädigt wird: Pipelines, Daten- oder Stromkabel.