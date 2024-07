Nato-Übung: Was hinter Manöver "Arctic Defender" steckt

Das Übungsgelände ist fast so groß wie die frühere Bundesrepublik, dazu fast menschenleer. Tiefflüge in nur 30 Metern Höhe - kein Problem. So stellt sich das Gebiet rund um Fairbanks in Alaska dar, das die deutsche Luftwaffe derzeit für ihr Manöver "Arctic Defender" nutzt. Mit Kampf-, Transport- und Tankflugzeugen hat sie sich hierher, in den nördlichsten Bundesstaat der USA, verlegt.