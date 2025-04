Ukraine-Krieg: Rutte sieht Russland in der Verantwortung

Nato-Generalsekretär Rutte ist in den USA und spricht dort mit wichtigen Ministern. Der "Friedensdeal" zur Ukraine steht dabei im Mittelpunkt.

Im Ukraine-Krieg sieht Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Schlüssel für eine mögliche Friedenslösung bei Russland . Der Ball liege klar im russischen Feld, sagte Rutte am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

Auf dem Tisch liege ein Vorschlag, und die Ukrainer hielten sich an die Spielregeln, betonte der Generalsekretär. Positiv äußerte sich Rutte zu Trump und der Rolle der USA bei den Gesprächen.

Ich sehe eine Situation, in der dies unter der Führung von Präsident Trump zu einem positiven Ende gebracht werden könnte.

In der Debatte über den Krieg in der Ukraine wurden in Deutschland diplomatische Optionen lange zu kritisch gesehen, sagt Verhandlungsstratege Bell von der Harvard Universität.

24.04.2025 | 14:47 min