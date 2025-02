Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Deutschland aufgefordert, seine Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen und seine Rüstungsproduktion zu steigern. Deutschland müsse "mehr ausgeben und mehr produzieren", sagte Rutte der "Bild am Sonntag". Deutschland müsse den Weg, den es eingeschlagen hat, "konsequent weitergehen", sowohl in Europa als auch in der Ukraine.