13 Jahre Sprecherin: "Madame Nato" Oana Lungescu geht

So viele… . Vielleicht ein Moment beim letzten Nato-Gipfel im Juli, als der ukrainische Präsident Selenskyj gleichberechtigt mit am Tisch saß. Und dann ist er aufgestanden, hat die Hand auf sein Herz gelegt, alle haben applaudiert. Das war wirklich emotional. Das ist, was man bei diesen Gipfeln oft unterschätzt: Die werden über Monate in so vielen bürokratischen Papieren vorbereitet. Aber am Ende sitzen da 32 Männer und Frauen an einem Tisch. Und da geht es um persönliche Erfahrungen - darum, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt.