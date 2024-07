So könnte Trump die Nato schwächen - Das sagt Expertin Major

Ich halte einen Austritt für unwahrscheinlich. Die Nato kann für Trump auch nützlich sein - und sei es, um Druck auf die Europäer in anderen Bereichen auszuüben, etwa in der Handelspolitik. Aber auch ohne Austritt kann Trump die Nato schwächen: Politisch, indem er zum Beispiel die Beistandspflicht in Frage stellt und militärisch, in dem er zum Beispiel Posten nicht besetzt oder Truppen nicht bereitstellt. Eine solche Destabilisierung scheint sehr wahrscheinlich.