Nato: Womit das Bündnis bei Trump-Comeback rechnen muss

Irritiert äußerten sich viele Nato-Länder, als Trump im Februar bei einem Wahlkampfauftritt die Beistandsgarantie nach Artikel fünf des Nordatlantikvertrags in Frage stellte: Der Republikaner drohte, er würde Nato-Partnern im Falle eines russischen Angriffs nicht zur Hilfe kommen, wenn diese nicht genug für ihre Verteidigung ausgäben. Stattdessen werde er Russland ermutigen, "mit ihnen zu tun, was immer es will". Danach relativierte er die Äußerung jedoch als Verhandlungstaktik.