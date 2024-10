Nato-Treffen: Schneller Ukraine-Beitritt unwahrscheinlich  

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht in Kiew offiziell, was er seit geraumer Zeit fordert: Die Aufnahme seines Landes in die Nato . Er bittet um eine Einladung - "und zwar jetzt", wie Selenskyj in einer Rede sagte. Damit macht er den Nato-Beitritt zu einem zentralen Punkt seines sogenannten "Siegesplans", der zum Frieden mit Russland führen soll.