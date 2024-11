Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, nordkoreanische Soldaten hätten sich in der russischen Grenzregion Kursk bereits an Kämpfen gegen die ukrainische Armee beteiligt. 11.000 Soldaten aus Nordkorea befänden sich derzeit zur Unterstützung der Kreml-Truppen in Kursk, es habe "bereits Verluste" gegeben, sagte Selenskyj.