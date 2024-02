Nawalny-Team: Bestatter verweigern Leichen-Transport

Mehrere Bestattungsunternehmen haben sich nach Angaben der Anhänger des in einem Straflagers verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny geweigert, dessen Leiche zu der am Freitag stattfindenen Beerdigung zu bringen. "Was für eine Schande! Jetzt weigern sich die Leichenwagenfahrer, Alexej aus dem Leichenschauhaus zu holen", erklärte der im Exil lebende Unterstützer Iwan Schdanow.

Alexej Nawalny wurde durch seinen Widerstand gegen Putin weltberühmt. Für seine Überzeugungen wurde er vergiftet, verhaftet und verurteilt. 16.02.2024 | 1:54 min

Trauerfeier in Moskau und Nawalnys Beisetzung am Freitag geplant

Die Trauerfeier für den Oppositionspolitiker soll am Freitag in einer Kirche in einem Bezirk im Südosten der russischen Hauptstadt Moskau stattfinden, in dem Nawalny wohnte, als er sich noch in Freiheit befand. Anschließend sollen die sterblichen Überreste auf dem Borisowski-Friedhof beigesetzt werden.