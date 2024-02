Nawalnys Witwe will Kampf gegen Putin weiterführen

Die Witwe des im Straflager gestorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat Kremlchef Wladimir Putin den Kampf angesagt und will die Arbeit ihres Mannes fortsetzen. Julia Nawalnaja sagte in einer an diesem Montag veröffentlichten emotionalen Videobotschaft

Russische Behörden gehen nach dem Tod des Kremlkritikers Nawalny gegen öffentliche Trauerbekundungen vor. Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter einbestellt. 19.02.2024 | 1:32 min

Witwe wirft Putin Mord an Nawalny vor

In dem Video mit vielen privaten Bildern, aber auch Aufnahmen von Nawalnys öffentlichen Auftritten warf sie Putin den Mord an ihrem Ehemann vor.

Ihr Mann sei im Straflager zu Tode gequält und gefoltert worden, indem er auch immer wieder in Einzelhaft in einem kleinen Betonkasten eingesperrt worden sei. Der Name desjenigen, der den Mord ausgeführt habe im Auftrag Putins, werde in Kürze veröffentlicht, sagte sie.