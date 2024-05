Ndrangheta: Mehr als 100 Festnahmen bei Mafia-Razzia

Die 'Ndrangheta hat ihre Mitglieder mittlerweile überall - also auch in Behörden, unter Richtern oder bei der Polizei. Manchmal stecken nämlich Polizisten mit der 'Ndrangheta unter einer Decke: Soll ein Verbrecher zum Beispiel festgenommen werden, kann ihm der 'Ndrangheta-Polizist vorher einen Tipp geben, damit er entwischen kann. So eine Zusammenarbeit gibt es an vielen Stellen, so dass es oft schwer ist, die Verbrecher zu fangen.