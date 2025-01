Netanjahus Büro gibt Einigung über Geisel bekannt

Die von Katar am Mittwochabend verkündete Einigung zwischen Israel und der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas soll am Sonntag um 11.15 Uhr MEZ in Kraft treten. Quelle: dpa

Das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat eine Einigung über ein Abkommen zur "Freilassung der Geiseln" gemeldet. Am Freitag erklärte das Team:

Der Ministerpräsident (...) wurde vom Verhandlungsteam darüber informiert, dass eine Einigung über die Freilassung der Geiseln erzielt wurde. „ Büro von Netanjahu

Wird die geplante Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wirklich umgesetzt? Während Israelis auf die Freilassung der Geiseln hoffen, warten Palästinenser auf Hilfslieferungen. 16.01.2025 | 2:03 min

Netanjahu habe das Sicherheitskabinett angeordnet, später am Freitag zusammenzutreten. "Die Regierung wird dann zusammentreten, um das Abkommen zu genehmigen", hieß es weiter.

Netanjahu: Vorbereitungen werden getroffen

Die Familien der Geiseln seien informiert worden, fuhr Netanjahus Büro fort. Es würden Vorbereitungen getroffen, die freigelassenen Geiseln bei ihrer Rückkehr zu empfangen.

Nahost-Experte Steinberg sieht in der Waffenruhe einen Vorteil für die Hamas. Die Terroristen könnten sich reorganisieren, was für Israel schlecht zu akzeptieren sei, so Steinberg. 16.01.2025 | 4:50 min

Nach monatelangen indirekten Verhandlungen zwischen der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas und Israel hatten die Vermittlerstaaten Katar und USA am Mittwochabend verkündet, beide Parteien hätten sich auf ein Abkommen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln geeinigt. Kurz danach hatte Netanjahu erklärt, dass "mehrere Klauseln des Rahmens" noch offen seien und geklärt werden müssten.

Waffenstillstand könnte am Sonntag beginnen

Unmittelbar vor Beratungen und einer möglichen Zustimmung durch das israelische Sicherheitskabinett hatte der israelische Regierungschef der Hamas dann am Donnerstagvormittag vorgeworfen, sich von Teilen der Vereinbarung zurückzuziehen, "um Zugeständnisse in letzter Minute zu erpressen". Dadurch werde eine "Krise in letzter Minute" erzeugt, hieß es weiter. Die Hamas hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Wenn das israelische Kabinett die Einigung genehmigt, würde der Waffenstillstand am Sonntag beginnen.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Durch den Hamas-Überfall auf Israel ist der Nahost-Konflikt eskaliert - das israelische Militär reagiert mit Militäroperationen. Aktuelle News und Hintergründe im Liveblog. Update