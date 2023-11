Historiker: Endete unter Netanjahu die Hoffnung auf Frieden?

Benjamin Netanjahu ist bereits seit Jahren an der Macht in Israel und bestimmt damit auch die Verhandlungen mit Palästinensern.

...ist ein israelischer Historiker und Antisemitismusforscher. Bis 2012 lehrte er als Professor für neuere Geschichte insbesondere deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Außerdem war er als Gastprofessor in Jena, Halle, Heidelberg, Kassel, München und Princeton. Zimmermann befürwortet eine Zweistaaten-Lösung und steht der Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisch gegenüber.

Netanjahu habe von Beginn an eine Politik betrieben, die nicht im Sinne der Idee von Oslo war. Er gewann die Wahl mit dem Slogan: "Netanjahu ist gut für die Juden". Er komme aus einer Familie, mit einem Vater, dem Historiker und Aktivist, Benzion Netanjahu, der für den revisionistischen Zionismus und eine Idee von Groß-Israel steht, die nicht auf Kompromisse ausgelegt ist, erklärt Zimmermann. Der Friedensprozess hätte von Beginn seiner Regierungszeit an keine Chancen gehabt.

Als Praktiker hätte Netanjahu aber durchaus zunächst eine Politik betrieben, die nicht sofort von Partnern wie den USA abgelehnt wird. "Das ist eine doppelzüngige Art von Politik, die er betreibt", nach innen sehr konkret, nach außen nebulös, so der Historiker. So habe er bislang immer weitermachen können mit der Rückendeckung der Amerikaner, sagt Zimmermann. Doch hatte er immer das Ziel Groß-Israel vor Augen und inzwischen Partner in seiner Regierung, die noch radikaler sind als seine Partei Likud

Die Verhandlungen mit den Palästinensern hätten in all diesen Jahren immer ins Nichts geführt, nicht nur, weil die Palästinenser in Gaza und dem Westjordanland gespalten sind, sondern weil dies die Taktik Netanjahus sei, erklärt Zimmermann.

Die Friedensbewegten in Israel seien zudem über die Jahre immer weniger geworden. Die Sozialdemokraten und die Liberalen in Israel haben so stark an Zustimmung verloren, dass sie nichts mehr für die Friedenspolitik erreichen könnten.