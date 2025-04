Trotz Haftbefehls aus Den Haag: Netanjahu in Ungarn eingetroffen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist trotz eines Internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen. Es ist seine erste Reise nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im November wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg den Haftbefehl gegen ihn erlassen hat.

Nachts in Budapest gelandet

Nach einem Empfang mit militärischen Ehren im Präsidentenpalast wird Netanjahu am Vormittag von seinem Kollegen Viktor Orban zu Gesprächen empfangen. Anschließend ist für 12:30 Uhr eine Pressekonferenz geplant.

In Israel demonstrieren erneut tausende Menschen gegen die Politik von Ministerpräsident Netanjahu. Thomas Reichart berichtet aus Tel-Aviv über die aktuellen Einwicklungen.

Netanjahu landete am Donnerstag kurz nach 2:30 Uhr am Flughafen von Budapest, wo er von Ungarns Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky begrüßt wurde. "Willkommen in Ungarn, Benjamin Netanjahu", schrieb Szalay-Bobrovniczky im Onlinenetzwerk Facebook.