Nahost-Konflikt: Netanjahu trifft Biden in Washington

Biden und Netanjahu waren zuletzt, kurz nach dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober, in Tel Aviv zusammengekommen. Bei dem nun geplanten Gespräch soll es nach Medienberichten vor allem um die Bemühungen um eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln gehen. Kurz vor seiner Abreise kündigte Netanjahu die Entsendung einer Delegation nach Katar an.