Waffenruhe mit Hamas: Israel kündigt weitere Gespräche an

Zweite Phase der Verhandlungen : Waffenruhe: Netanjahu zu Beratungen in den USA

04.02.2025 | 11:54 |

Israel will am Ende der Woche Verhandlungen über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen beginnen. Das kündigte Premier Netanjahu nach Beratungen mit der US-Regierung an.