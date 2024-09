Netanjahu: Gegen Hisbollah "mit voller Kraft"

Blinken will Netanjahu-Berater sprechen

US-Außenminister Antony Blinken will am Donnerstag in New York mit einem Spitzenberater des israelischen Regierungschefs über eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz verhandeln. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte, Netanjahu habe Grünes Licht für Verhandlungen gegeben. Ein Abkommen müsse aber eine Rückkehr israelischer Zivilisten in ihre Häuser im Norden Israels ermöglichen.