Neues Parlament in Großbritannien: Ein Neuanfang für UK?

Nicht nur dieses Konzept wird er bei seinem Besuch in Deutschland Annalena Baerbock erläutert haben. Sondern auch den Wunsch der Briten nach einem Neubeginn in den Beziehungen mit Europa . Doch dabei denke man weder an Wieder-Eintritt in die EU noch in die Zollunion. Das Auswärtige Amt in Berlin schrieb auf X (ehemals Twitter):