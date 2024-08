Neuseeland: Maori-König Tuheitia nach Herz-OP gestorben

Auch der britische König Charles äußerte sich "zutiefst betrübt" über den Tod des Monarchen in dem Commonwealth-Land. "Ich hatte die große Freude, Kiingi Tuheitia jahrzehntelang zu kennen" schrieb er in einer Mitteilung . Der Monarch sei zutiefst entschlossen gewesen, eine starke Zukunft für die Maori und Neuseeland zu erschaffen, die auf Kultur, Traditionen und Heilung beruhte, "was er mit Weisheit und Mitgefühl tat". Tuheitia hatte auch an Charles' Krönung in London im September 2022 teilgenommen.