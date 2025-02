Verkehrschaos und volle Straßen - in New York keine Seltenheit. Eine Stadtmaut soll den Verkehr entlasten. Daten zeigen: Es funktioniert. Trump will die Gebühr trotzdem "killen".

Was bringt eine Stadtmaut? Beispiel New York

In New York wurde Anfang des Jahres eine Maut eingeführt um den Verkehr in Manhattan zu reduzieren. Trotz positiver Auswirkungen gibt es kritische Stimmen, darunter US-Präsident Trump. Quelle: dpa

Wer südlich des Central Parks mit seinem Auto durch Manhattan fahren möchte, muss seit Anfang Januar eine Mautgebühr von neun Dollar zahlen. Erste Daten zeigen, wie das Mautprogramm abschneidet.

Russell Jenkins, Geschäftsführer eines Unternehmens für den Vertrieb von Stahlprodukten, ist während der Hauptverkehrszeiten täglich mit dem Bus in Manhattan unterwegs - hin zur Arbeit und zurück nach Hause. Seit der Einführung der Maut freut er sich: "Der Verkehr ist wesentlich geringer. Und genauso ist es auf dem Rückweg am Abend."

Weniger Verkehr im Zentrum, mehr in der Bronx

Laut einer Umfrage des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen "Morning Consult" nimmt die Mehrheit der New Yorker*innen einen Rückgang des Verkehrs wahr. Seit Beginn des Mautprogramms, also innerhalb von eineinhalb Monaten, sind eine Million Fahrzeuge weniger durch den verkehrsreichsten Teil Manhattans gefahren.

Aber: Wollen Autofahrer*innen die Mautgebühr umgehen, könnte der Verkehr in anderen Gebieten der Metropolregion dagegen spürbar zunehmen. Einer Recherche der "New York Times" nach zeigen vorläufige Daten einen Anstieg des Verkehrs in der Bronx, einem Stadtviertel nördlich von Manhattan. Somit würde sich der Verkehr also nicht unbedingt verringern, sondern vor allem verlagern.

Weniger Stau in New York

Für Jenkins jedenfalls läuft es (oder fährt es) gut: Er kommt jetzt schneller durch den Verkehr: "Normalerweise dauert es sehr lange, bis ich mit dem Auto zu meinem Wohnort zurückkomme, doch seit der Einführung der Maut brauche ich nur noch halb so lang".

Dieses Gefühl belegen auch erste Zahlen des New Yorker Verkehrsbundes, der Metropolitan Transportation Authority (MTA): Wer aus Vororten und anderen Stadtteilen nach Manhattan fährt, kann sich demnach über kürzere Fahrzeiten von 30 bis 50 Prozent freuen. Innerhalb der Mautzone selbst verbessern sich die nachmittäglichen Hauptverkehrszeiten um bis zu 59 Prozent.

Ein weiterer Vorteil: Busse bringen New Yorker*innen jetzt schneller von A nach B, besonders in den morgendlichen Stoßzeiten.

Sie müssen teilweise sogar anhalten, weil sie dem Fahrplan zeitlich voraus sind. Das war vorher nicht der Fall. „ Russell Jenkins, New Yorker

Modernisierung von Bus und Bahn

Ein Ziel des City-Maut-Programms: die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln fördern. Daten der MTA zeigen, das Fahrgastaufkommen in New Yorker U-Bahnen ist seit Januar letzten Jahres um 7,3 Prozent an Wochentagen und um 12 Prozent an Wochenenden gestiegen.

Umso wichtiger: die Modernisierung von Bus und Bahn. Die Erträge der Stadtmaut sollen die Finanzierung unterstützen.

Trump plant die Maut zu "killen"

Trotz positiver Auswirkungen auf den Verkehr, ist Präsident Trump der Meinung, die Maut schade New York.

In einem Interview mit der "New York Post" kündigte er an, das Mautprogramm mithilfe des Verkehrsministeriums wieder abzuschaffen. Ohne belastbare Daten behauptet er, die Maut würde der Wirtschaft in New York schaden.

Auch der demokratische Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, äußert sich kritisch und fordert Trump auf, die Genehmigung für das Mautprogramm zu überprüfen. "Die Maut ist eine Katastrophe für die Pendler in New Jersey und muss von der Regierung genau unter die Lupe genommen werden", so Murphy.

Stimmen gegen die Maut in New York

Manhattans Bezirkspräsident Mark Levine beschwert sich über volle Parkplätze. In einem Video auf der Plattform X sagt er: "Ist Ihnen aufgefallen, dass immer mehr Autos aus anderen Bundesstaaten Parkplätze belegen, um die City-Maut zu umgehen?"

Taxifahrer*innen beklagen, die extra Gebühren würden sich negativ auf Fahrgastzahlen auswirken. Erste Daten belegen aber: Taxifahrten sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent gestiegen, so David Do, der Beauftragte der New Yorker Taxikommission. Auch Restaurants, die auf Lieferdienste angewiesen sind, sorgen sich vor finanziellen Belastungen durch die extra Gebühr.

Die Mehrheit der Stadtbevölkerung scheint das anders zu sehen: Sechs von zehn Befragten befürworten die Beibehaltung der Maut, so die Umfrage von Morning Consult. Klar ist: Die Stadtmaut verändert, wie sich New York bewegt. Unklar ist, ob die Maut bleibt.